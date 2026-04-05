Azak Denizi'nde Geminin Batması: 1 Ölü, 2 Kayıp

Azak Denizi'nde kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya tarafından ilhak edilen Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azak Denizi'nde buğday taşıyan "Volgo-Balt" isimli kuru yük gemisinin battığını belirtti.
Mürettebattan Rus vatandaşı 9 kişinin kurtulduğunu kaydeden Saldo, "1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp. Denizcilere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
Saldo, geminin batmasının nedeninin araştırıldığını ifade etti.
