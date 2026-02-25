Azap Gölü Yağmurlarla Yeniden Canlandı - Son Dakika
Azap Gölü Yağmurlarla Yeniden Canlandı

25.02.2026 11:32
Söke'deki Azap Gölü, ocak ve şubat yağmurlarıyla canlandı, bölgedeki doğal hayatı koruyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde kuraklık nedeniyle çoğunluğu kuruyan "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" statüsündeki Azap Gölü, ocak ve şubat aylarındaki yağmurlarla hayat buldu.

Ege Denizi'nin eski bir koyu olan, Menderes'in alüvyonlarla önünü kapatması sonucu oluşan Azap Gölü, bölgede doğal hayatın canlılığını sürdürmede önemli bir görev üstleniyor.

Göl, nesli tükenmekte olan tepeli pelikan ve akkuyruklu kartal başta olmak üzere yaklaşık 30 kuş türü ile saz kedilerine ev sahipliği yapıyor. Yeşilköy ve Avşar mahalleleri arasındaki 2 bin 183 hektarlık alana sahip göl, bölge sakinleri için balıkçılık imkanı da sunuyor.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle geçen yılın sonunda gölün büyük kısmının kuruması, çok sayıda hayvanın varlığını sürdürmesini de tehlikeye soktu.

Bölgenin ocak ve şubat aylarında aldığı yağış, hem gölü hem bölgedeki canlıları rahatlattı.

Yılın başından bu yana metrekareye 662,4 kilogram yağış düşen Söke'de, dolan göl ve Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu yakın arazilere kadar su gelmesi, bölgede denize benzer görüntü oluşturdu.

Gezmek ya da doğa fotoğrafçılığı için bölgeye gelenler, bölgenin yeniden canlandığına şahit oldu.

"Bu gölü koruma amaçlı bir plan, proje yapmamız lazım"

Yeşilköy Mahallesi muhtarı Bülent Dalkılınç, AA muhabirine, gölün eski görünümüne kavuşmasının çevrede yaşayanları sevindirdiğini söyledi.

Göl için yaklaşık 2 ay önce "kuruyacak" korkusu yaşadıklarını anlatan Dalkılınç, "Gölün arka tarafları kupkuruydu, yani kuruma tehlikesi geçiren bir gölümüzdü. Ama şubattaki yağışlarla gölün debisi çok güzel bir şekilde yükselme yaptı. Köy halkı olarak çok mutluyuz gölün yükselmesinden. İleriki yıllarda da yağmurlar devam ederse böyle olur ama olmazsa bu gölü koruma amaçlı bir plan, proje yapmamız lazım." diye konuştu.

Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Öztürk de gölün balıkçılık açısından önemli olduğunu kaydetti.

Azap'ın 1990'lı yıllarda tamamen kuruduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Yine o şekle gelecek diye korkuyorduk ama son yağan yağmurlarla tekrar canlanma yaptı. Bizim için önemli, buradan geçinen vatandaşlarımız var. Burası Aydın'ın tatlı su olarak en büyük gölü. Burada en çok sazan avlıyoruz. Azap Gölü'nün sazanı hiçbir yere benzemez lezzet bakımından."

Hollanda'dan tatil için Aydın'a gelen Gijs Sieben de gölü çok beğendiğini dile getirdi. Daha önce de bölgeye geldiğini anlatan Sieben, "Güzel bir göl. Eskisine göre şu an daha büyük. Yağmurlarla çok güzel ve büyük göl olmuş." dedi.

Gölü ve kuşları fotoğrafladığını ifade eden Sieben'in eşi Marianne Sieben de doğayı çok sevdiklerini, bölgede çok sayıda güzel kuş gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Doğa

