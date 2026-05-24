Azat Kaya\'nın Boks Hedefi: Avrupa

BAYBURT'ta düzenlenen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda birinci olan Azat Kaya (15), "Hedefim bir dahaki ay gerçekleşecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak Avrupa'ya gitmek" dedi.

Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Azat Kaya, Bayburt'ta geçen hafta düzenlenen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada mücadele eden Tekirdağlı sporcular Çağdaş Dilek ve Ali Karul ise çeyrek finale yükselme müsabakalarında elendi. Altın madalya sahibi Azat Kaya, boksa bir arkadaşının vesilesiyle hocası Burhan Deme ile tanışarak başladığını belirterek, "Yaklaşık 3 sene oldu, daha önce iki kere Türkiye Şampiyonası'na katılmıştım ama daha çok normal turnuvalara katılmıştım. Turnuvalarda derecem vardı fakat Türkiye Şampiyonası'nda derece yapamamıştım. Bu seneki Okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilikle bitirdim. Hedefim bir dahaki ay gerçekleşecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak Avrupa'ya gitmek. Şampiyona benim için çok iyi geçti, daha iyi yapabilirdim. Kürsüye çıkınca çok iyi hissettim gururlandım" dedi.

'3 ALTIN MADALYA İLE DÖNMEK İSTİYORUZ'

Boks antrenörü Burhan Deme ise Tekirdağ'da boks sporunu geliştirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Deme, "Biz Tekirdağ'da boks sporunu iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz, Azat ve arkadaşları bana 7 kişi geldiler, hepsi yetenekliydi. Ben de aileleri ile görüşerek onların başarılı olabileceklerini anlatarak boksa gelmelerini sağladım. İki senedir beraber çalışıyoruz, sürekli buradalar antrenman kaçırmıyorlar, çok azimliler. Biz de elimizden geldiği kadar öğretiyoruz. Bu turnuvada da bu çalışmanın karşılığını aldık. Azat Kaya, Türkiye Şampiyonu oldu. Önümüzde gerçekleşecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası için güzel bir tecrübe kazandılar, orada da 3 sporcumuzla katılacağız ve 3 altın madalya ile dönmek istiyoruz. Haftanın her günü neredeyse antrenmanımız var, sadece pazar günü dinlenmeleri oluyor. Her antrenmanımız 2 saat sürüyor. Sıkı bir şekilde çalışarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve ülkemizi orada temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.