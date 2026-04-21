Azdavay'da Ayı Yavruları Görüntülendi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2 ayı yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bölgeden geçen kamyon sürücüsü Nurullah Kocabıyık, Sada köyü yakınlarında yol kenarında 2 ayı yavrusu bulunduğunu gördü.
Aracından inen Kocabıyık, cep telefonu kamerasıyla yavruları görüntüledi.
Bir süre bölgede otlanan yavrular, daha sonra gözden kayboldu.
