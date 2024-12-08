Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenin 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hilmigökcen Caddesi'nde Recep Akarsu'ya ait 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürüde büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında evde hasar oluşurken dumandan etkilenen bina sakini Sevcan Gül hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Azdavay'da Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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