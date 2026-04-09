Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İçişleri Bakanı Çiftçi\'yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Aliyev'e ileten Çiftçi, kabul için teşekkür etti.

Aliyev de Erdoğan'a selamının iletilmesini rica etti.

Kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilkelerine dayandığı vurgulanarak ilişkilerin tüm alanlarda genişlediği belirtildi.

İki ülkenin ilgili kurumları arasında verimli işbirliklerinin kurulduğu ifade edilen kabulde, Azerbaycan ve Türkiye İçişleri Bakanlıklarının başarılı işbirliği yürüttüğü vurgulandı.