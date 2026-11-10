Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir'deki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir'deki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Aliyev, Türkiye'nin acısını paylaştığını belirterek, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti ve yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir'deki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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