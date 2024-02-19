Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da yapılacak zirveye KKTC Cumhurbaşkanı'nı davet ediyor - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da yapılacak zirveye KKTC Cumhurbaşkanı'nı davet ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa\'da yapılacak zirveye KKTC Cumhurbaşkanı\'nı davet ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır.

19.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: " Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır"

Kaynak: AA

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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