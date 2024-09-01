Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerde oyunu kullandı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerde oyunu kullandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde oyunu kullandı. Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte Bakü merkezindeki 6 numaralı okula giderek oylarını kullandı. Azerbaycanlılar, 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday arasından seçim yapacaklar.

01.09.2024 11:46
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yapılan 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde oyunu kullandı.

Aliyev, seçimin ilk saatlerinde eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Bakü merkezindeki 6 numaralı okula geldi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve aile bireyleri burada kurulan sandıkta oylarını kullandı.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimlerde oyunu kullandı - Son Dakika

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