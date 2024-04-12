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- Azerbaycan'da Havacılık Festivali coşkusu

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan Havacılık Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Havacılık Festivali, gökyüzünün ihtişamı ve havacılığın heyecanını yaşamak isteyenleri bir araya getirdi. Festivalde sergilenen uçak, dron, helikopter ve roketler vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle gördü. 9-16 yaş aralığındaki öğrencilerin birlikte hazırladığı hava araçları uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Heyecan dolu uçuşların ardından kazanan 2 takım finalde büyük ödül için yarıştı.

Çocukların daha aktif ve dinamik bir spor dalıyla ilgilenmesini beklediğini söyleyen organizatör Ceyhun Halilov, "Burada 5 kategoride müsabakalar yapıldı, 9-16 yaş aralığında takımla veya yalnız olarak yarışıyorlar. Bunun dışında uçak pilotluğu ve FPV dron yarışı da yapılıyor. Jürilerimiz 2 turda uçuşların iniş ve kalkışını hesapladıktan ve puanladıktan sonra finalistleri belirliyor. Finalde artık 2 takım yarışıyor, kazanan ise özel ödülle ödüllendirilecek. Ödüller para ve hediye şeklindedir. Farklı yerlerden katılımcılar da var. Ancak festivalin en güzel tarafı bu yıl kız öğrenciler de katıldılar ve özel olarak Demir Yumruk konseptiyle hazırlanan bir roket modelini yarışta sergilemiştiler, olumlu karşılanmıştı. Amacımız bu alanın yayılmasına hizmet etmek, çocuklarımızı sanal pasif hayattan aktif dinamik hayata, daha hareketli hayata çekmek" ifadelerini kullandı.