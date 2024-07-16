Azerbaycan\'da Hazreti Hüseyin ve Beraberindekiler Anıldı

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Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, Kerbela'da şehit edilişlerinin yıl dönümünde Azerbaycan'da anıldı.

Azerbaycanlılar, başkent Bakü ve diğer illerde sabah saatlerinden itibaren camilere akın ederek Hazreti Hüseyin ve beraberindekileri andı.

Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen etkinliklerde, bazı vatandaşlar mersiyeler eşliğinde elleriyle göğüslerine vurdu.

Etkinliklere katılanlar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunurken bazı vatandaşlar, ülkede birkaç yıldır uygulanan muharrem ayı kampanyasına katılarak kan bağışı yaptı. Kafkas Müslümanları İdaresinin (KMİ) girişimiyle camilerde düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösterildi. Kan vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Muharrem ayı, Azerbaycan'da yas ayı olarak kabul ediliyor, bu ayda düğün ve eğlenceler düzenlenmiyor. Aşure gününde birçok iş yerinde öğlene kadar kepenkler kapalı tutuluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.