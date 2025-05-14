Azerbaycan\'da İki Yeni Bilim Merkezi Açıldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan'da biri Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde, diğeri ise Guba kentinde Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde olmak üzere iki yeni Bilim Merkezi kurdu.

Bakü'deki Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde kurulan "Bilim Maarif" merkezinin açılışında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Türk kurumlarının temsilcileri hazır bulundu.

Guba'daki "Bilim Guba" merkezinin açılışına ise T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır'ın yanı sıra ASAN Hizmet Genel Sekreteri Fuad Garayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri ile öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, merkezin özellikle çocukların teknoloji, robotik ve dijitalleşme alanlarındaki yetkinliklerini artırma açısından önemli bir altyapı sunduğunu belirtti. Akgün, "Merkez, hem Maarif öğrencileri hem de Bakü genelindeki başarılı öğrenciler için kullanılabilir olacak." dedi.

Akgün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilim, eğitim ve kültür işbirliklerinin çocukların daha iyi yetişmesine katkı sağladığını ifade ederek, "İki ülke sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, her alanda iş birliğini artırarak geleceğe birlikte daha güçlü hazırlanmalıdır." diye konuştu.

T3 Vakfı Başkanı Hıdır ise yaptığı açıklamada, 2022 yılında ilk defa yurt dışında Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'in bu işbirliklerinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Hıdır, TEKNOFEST'le Türkiye'nin Azerbaycan'la tarihi, manevi, kültürel ilişkilerini ve ortak bağları, bilim ve teknolojiyle daha da güçlü hale gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Bilim Bakü'nün açılışıyla güzel bir ivme yakaladıklarını, buna da sonraki TEKNOFEST'lerde Azerbaycan'dan katılan takımların ve ekiplerin başarılarıyla şahitlik ettiklerini söyleyen Hıdır, "Bilim Bakü ile yakaladığımız ivmeyi şimdi Guba'da da sürdürüyoruz. ASAN Hizmet ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmayla ikinci merkezimizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı ile Maarif Vakfı arasında yürütülen ortak faaliyetlerin önemine değinen Hıdır, yurt dışındaki Maarif okulları bünyesinde kurulan ilk Bilim Merkezi'nin açılışını yaptıklarını kaydetti.

Hıdır, merkezin hafta içi Maarif öğrencilerine, hafta sonları ise dışarıdan gelen gençlere açık olacağını belirterek, burada yaz okulları ve dönem içi teknoloji eğitim programlarının da uygulanacağını sözlerine ekledi.