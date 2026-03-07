Azerbaycan'da Terör Operasyonu - Son Dakika
Azerbaycan'da Terör Operasyonu

07.03.2026 16:49
Azerbaycan, terör eylemleri planlayan yapıların engellendiğini duyurdu. Operasyonda gözaltılar yapıldı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), "ülkede terör eylemleri yapmaya hazırlanan bazı yapıların" engellendiğini açıkladı.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından yapılan açıklamada, "ülkede terör eylemleri düzenlemeyi planlayan ve "İran Devrim Muhafızlarıyla (DMO) bağlantılı oldukları" belirlenen kişilere karşı operasyon yapıldığı aktarıldı.

Operasyonda, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, İsrail'in Bakü Büyükelçiliği, Dağ Yahudileri Topluluğu ve Aşkenaz Sinagogu'na karşı terör eylemleri yapmayı planlayan kişilerin gözaltına alındığı" ifadeleri kullanıldı.

"DMO talimatıyla terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan Azerbaycan vatandaşlarından üç patlayıcı düzenek" ele geçirildiği aktarıldı."

DTX, operasyonlarla ilgili bazı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: AA

17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
