Azerbaycan'da terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı tespit edilen zanlının tutuklandığı bildirildi.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Behruz Askerov'un temasa geçtiği kişilerle kamu güvenliğini ihlal etmek ve halk arasında panik yaratmak amacıyla terör eylemleri planladığının belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, Askerov'un farklı illerde yaşayan kişilerle iletişim kurarak Lenkeran Valisi ile yabancı uyruklu İngilizce öğretmenlerine suikast düzenlenmeleri talimatını verdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Askerov'un irtibata geçtiği kişileri askeri eğitim için yurt dışına götürmeyi amaçladığının belirlendiği fakat bu girişimin Devlet Güvenlik Servisince engellendiği ifade edildi.
"Terör eylemine hazırlık" suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan Askerov'un tutuklandığı bildirildi.
Açıklamada, Askerov'un terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla bağlantı kurduğu kişilerle ilgili bilgi verilmedi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'da Terör Planları Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde bugün öğle saatlerinden, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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Apple'ın yeni nesil M4 çipini 2025'in ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. M4 çipi, MacBook Pro, MacBook Air ve iMac modellerine güç verecek. Gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle performans artışı sağlayacak olan M4, Qualcomm'un Snapdragon X Elite'i ve Intel, AMD'nin rekabetine karşı mücadele edecek.
Apple, iOS 18'e yapay zeka entegre etmek için Çinli şirket Baidu'nun üretken yapay zeka teknolojilerini kullanmayı düşünüyor. Apple, Çin pazarındaki cihazlar için Baidu'nun yapay zeka modelini değerlendirmek için ilk görüşmeleri yapmıştır. Şirket, kendi yapay zeka teknolojilerinin yeterli düzeyde olmadığı için dış kaynaklı teknolojilerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir. Apple, yapay zekayı iPhone'ların dil asistanı, fotoğraf düzenleme ve e-posta oluşturma gibi özelliklerini geliştirmek için kullanmayı planlamaktadır. Ayrıca Apple, Google ile de yapay zeka konusunda anlaşma yapmayı planlamaktadır.
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