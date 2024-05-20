Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan ilişkileri konulu etkinlik düzenlendi

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- Azerbaycan'da "TDT Çerçevesinde Azerbaycan- Türkiye İlişkileri" konulu etkinlik düzenlendi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Türk Devletleri Teşkilatı Çerçevesinde Azerbaycan-Türkiye İlişkileri" konulu program düzenlendi.

İbn Haldun Üniversitesi ve Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi işbirliğinde Bakü'de "Türk Devletleri Teşkilatı Çerçevesinde Azerbaycan-Türkiye İlişkileri" konulu program düzenlendi. Programda Türk devletleri arasındaki ekonomik iş birliği ve ortak projeler ele alındı.

Türk devletlerinin gelişebilmesi için hepsinin beraberce güçlenmesi gerektiğini belirten İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kendi ülkelerimizin geleceğini inşa edecek şekilde kuvvetlendirmemiz ve güçlendirmemiz gerekiyor. Burada yapılması gereken de acizane benim görebildiğim her kurumun kendi ölçeğinde paydaşlarıyla çok iyi ilişkiler ve somut iş birlikleri yapabilmesi, hizmetler üretebilmesi ve gençliğimize bu perspektifleri sağlıklı bir şekilde yaparak, iş üreterek aktarabilmek" dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan etkisinin arttığını görüyoruz"

Türkiye ve Azerbaycan ittifakı konusuna değinen İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Merkezi Başkanı Prof. Dr Yaşar Sarı, "Türkiye ile Azerbaycan arasında ittifak ilişkisi olabilmesi için devletlerin hem çıkarlar hem de öncelikli gördüğü alanlarda işbirliği yapma arzusu ve birbirini tamamlama arzusuna sahip olması lazım. Ne demek? Örneğin güvenlik konusunda. Azerbaycan'ın güvenliği konusunda eğer Türkiye bir yardımda bulunabiliyorsa ya da Azerbaycan'ın bir açığını tamamlayabiliyorsa, kapatabiliyorsa, o zaman biz buna bir ittifak ilişkisi diyebiliriz. Bazıları bu ittifak ilişkisini Şuşa Beyannamesi belgesine dayandırmakta ama aslında bunun daha önceki bir tarihte başladığını biz biliyoruz" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte güç topladığını vurgulayan Sarı, "Türkiye gibi ülkelerin çevrelerindeki etkisi artıyor. Bunun örneğini biz Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ittifakın örneğini birkaç noktada görüyoruz. Kafkasya'da Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde, özellikle İkinci Karabağ Savaşı sonrasında, Gürcistan üzerinde görüyoruz. Hatta bölgedeki komşu büyük devletler olan Rusya ve İran'ın bölge üzerindeki etkisini de Türkiye-Azerbaycan ittifakının etkilediğini, onların etkilerini yavaşlatırken Türkiye ve Azerbaycan etkisinin arttığını görüyoruz" dedi.

"Türk dünyasına değer katan en önemli unsurlarından birisi de Orta Koridor'dur"

Bakü-Tiflis- Kars demir yolunun Türk devletleri için önemli olduğunu belirten Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, "Türk dünyasına değer katan en önemli unsurlarından birisi de Orta Koridor'dur. Özellikle son dönemde önemi daha da ortaya çıkan Orta Koridor'un iki ekseninin de Azerbaycan'dan geçiyor olması, Azerbaycan'ı daha önemli bir hale getiriyor. Özellikle şu anda var olan Bakü-Tiflis-Kars güzergahlarında Zengezur'un açılması durumunda Bakü-Zengezur-Nahçıvan-Kars ve oradan da Türkiye'deki iç hatlar bağlanarak, bir taraftan Türkiye ile Arabistan arasında yapımı istenen kalkınma yoluna bağlanır. Diğer tarafta Afrika, diğer tarafta Avrupa'ya bağlanarak hakikaten dünyayı bir demir ağına çevirecek bir yapı arz edildiğini belirtmek istiyorum. Burada da özellikle Türk Cumhuriyetleri hep birlikte Trans-Hazar geçişi konusunda ortak işbirliği yapmaya yönelik çalışmalara davet ediyorum" dedi.