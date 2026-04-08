Azerbaycan'dan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi
Azerbaycan'dan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi

08.04.2026 10:41
Azerbaycan, ABD ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve barış umudu belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkesin sağlanmasında arabuluculuk yapan tarafların çabalarını büyük takdirle karşılıyoruz. Ateşkesin, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına ve kalıcı barış ile istikrarın tesis edilmesine katkıda bulunmasını ümit ediyoruz."

Tarafları mevcut sorunları çözmeyi ve karşılıklı güveni inşa etmeyi amaçlayan yapıcı bir diyaloga girmeye davet ediyoruz. Azerbaycan, bölgede kalıcı barış, güvenlik ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan girişimleri desteklemeye hazırdır."

Kaynak: ANKA

