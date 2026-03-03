Azerbaycan'dan Avrupa'ya Gaz İhracatı Hedefi - Son Dakika
Azerbaycan'dan Avrupa'ya Gaz İhracatı Hedefi

03.03.2026 14:58
Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa'nın enerji varlıklarını genişletmeyi ve gaz ihracatını artırmayı hedefliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'nın enerji piyasasındaki varlıklarını genişletmeyi ve doğal gaz ihracatını azami seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru 12. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 4. Bakanlar Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile 27 ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan da toplantıda yer aldı.

Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, son 12 yılda farklı senaryolar, zorluklar ve karmaşık süreçler yaşandığını belirterek, tüm bu sıkıntılara ve bölgede yaşanan ağır dönemlere rağmen Azerbaycan ve ortaklarının birçok ülkenin enerji güvenliğini sağlamayı başardığını dile getirdi.

Geçen yılki toplantıda yaptığı konuşmada 12 ülkeye gaz tedarik ettiklerini söylediğini hatırlatan Aliyev, "Azerbaycan gazı tüketen ülkelerin sayısı 16'ya ulaştı. Bu göstergeye göre Azerbaycan, boru hatları aracılığıyla gaz tedarik ettiği ülke sayısı bakımından dünyada birinci sıradadır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, gaz tedarikinin artık Avrupa sınırlarının ötesine geçtiğini vurgulayarak "İlk kez Suriye'ye gaz tedarikine başladık. Bu da Suriye halkının karşı karşıya olduğu ciddi elektrik enerjisi kıtlığının azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Suriye'ye 1,5 milyar metreküp Azerbaycan gazı tedariki aracılığıyla halkın daha iyi korunmasına, iş faaliyetleri için daha geniş imkanların oluşmasına ve işletmelerin normal faaliyet göstermesine katkı sağladık." şeklinde konuştu.

Hedeflerinden de bahseden Aliyev, "Avrupa'nın enerji piyasasındaki varlığımızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Almanya ve Avusturya'ya da gaz tedarikine başladık. Bugün Avrupa Birliği üyesi 10 ülke Azerbaycan'dan gaz alıyor." bilgisini paylaştı.

Aliyev, ilerleyen yıllarda yeni sahalardan üretimin artırılabileceğini belirterek, bunun için mevcut gaz iletim altyapısının genişletilmesi gerektiğine işaret etti.

Güney Gaz Koridoru'nun halihazırda tam kapasiteyle çalıştığını aktaran Aliyev, artan talebi karşılamak amacıyla ilave genişletme ve interkonnektör imkanlarını değerlendirdiklerini kaydederek, "Amacımız ihracatı azami seviyeye çıkarmaktır." dedi.

Kaynak: AA

