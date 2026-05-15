Azerbaycan'dan Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

15.05.2026 23:59
Azerbaycan Büyükelçiliği, Bağımsızlık Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü için Ankara'da etkinlik düzenledi.

(ANKARA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Azerbaycanlı müzik grubu Natiq Ritm sahne aldı.

Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, diplomatlar, milletvekilleri ve askeri yetkililer katıldı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Bakan Uraloğlu açılış konuşmalarını yaptı.

"MÜSLÜMAN DOĞU'NUN İLK DEMOKRATİK VE LAİK CUMHURİYETİ"

Büyükelçi Memmedov, 1918'de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin "Müslüman Doğu'nun ilk demokratik ve laik cumhuriyeti" olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılında bağımsızlığı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Memmedov, iki ülke arasındaki ilişkilerin "bir millet, iki devlet" anlayışıyla geliştiğini ifade etti.

Memmedov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin savunma sanayisi, enerji, lojistik koridorlar ve yatırımlar alanında güçlenmeye devam ettiğini belirterek, Karabağ savaşında Türkiye'nin desteğinin Azerbaycan halkı için önemli olduğunu söyledi.

Memmedov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin "sıradan bir dostluk" olmadığını belirterek, "Bizim ilişkilerimiz siyasi çıkarlar üzerine kurulmuş geçici bir yakınlık değildir. Ortak tarihin, ortak hafızanın, ortak acının ve ortak zaferlerin yoğurduğu ebedi bir kardeşliktir" dedi.

URALOĞLU: ORTA KORİDOR VE TRUMP ROTASI KRİTİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin ulaştırma, enerji, savunma sanayisi ve ticaret alanlarında geliştiğini belirtti. Uraloğlu, iki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, Orta Koridor'un güçlendirilmesi ve "Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası" (TRIPP) gibi projelerin Hazar'dan Avrupa'ya uzanan ulaşım ve enerji hatları açısından önem taşıdığını ifade etti.

Uraloğlu, Karabağ'daki yeniden imar çalışmalarına da değinerek, "Karabağ'da yükselen her eser, ayağa kalkan her şehir ve yeniden hayat bulan her yuva aynı zamanda Türk dünyasının da ortak gururudur" dedi.

Memmedov ve Uraloğlu konuşmalarında Türkiye ile Azerbaycan'ın uluslararası platformlarda birbirine destek verdiğini vurgularken, kültürel ve tarihi bağların da ilişkilerin temelini oluşturduğu ifade etti. Program, Azerbaycan'a özgü müzik ve halk danslarının sahnelendiği konser gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

