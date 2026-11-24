Azerbaycan'dan Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, mesajında helikopter kazasında 5 askerin şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Hasanov, şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek ailelerinin acısını paylaştığını ve yakınlarına başsağlığı dilediğini kaydetti.
Kaynak: AA