Azerbaycan'dan Ukrayna'ya İnsani Yardım

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Azerbaycan, Ukrayna'ya elektrik malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine 1 milyon dolar değerinde kablo ve trafolarından oluşan malzemelerin Sumgayıt Teknoloji Parkı'ndan Ukrayna'ya gönderilmek üzere uğurlandığı belirtildi.

Söz konusu malzemelerin Ukrayna'da savaştan etkilenen bölgelerde elektrik altyapısının düzenli hale getirilmesi için kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'ın savaş döneminde Ukrayna'ya 40 milyon doların üzerinde insani yardım sağladığı kaydedildi.