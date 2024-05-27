Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu, Harbiye'de sahne aldı - Son Dakika
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Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu, Harbiye'de sahne aldı

Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu, Harbiye\'de sahne aldı

Azerbaycan'ın gelenekleri, kıyafetleri, müzik ve danslarını sergileyen Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu, 36 yıl sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde performans sergiledi. Topluluk, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarıyla başlayan etkinlikte sevilen gösterilerini sundu. Dans topluluğu, ulusal kültürün gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan şeref madalyasına layık görüldü.

27.05.2024 08:27
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Azerbaycan'ın gelenekleri, kendine özgü kıyafet, yerel ritim, müzik ve ulusal danslarını sergileyen "Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu" sanatseverlerle buluştu.

Dünya çapında 60 ülkede temsiller yapan topluluk, 36 yıl sonra yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde performans sergiledi.

Topluluk, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte sevilen gösterilerini yorumladı.

Koreograf ve devlet sanatçısı Alibaba Abdullayev'in 1970'te kurduğu, 2018'den bu yana halk sanatçısı Halilzade Rufat'ın başkanlığını üstendiği topluluk, Üzeyir Hacıbeyov, Fikret Amirov, Said Rustamov, Tevfik Guliyev, Hadji Khanmammadov'un bestelerine, danslarıyla eşlik ediyor.

Dans topluluğu, ulusal kültürün gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı 1991'de Azerbaycan şeref madalyasına layık görüldü.

Kaynak: AA

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