Azerbaycan, Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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Azerbaycan, Filistin'e Destek Verdi

Azerbaycan, Filistin\'e Destek Verdi
16.07.2026 16:55
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Filistin Başbakanı Mustafa ile görüşerek bağımsız Filistin'i destekledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmede Azerbaycan'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına verdiği desteği yineledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Mustafa'yı kabul etti.

Aliyev, Mustafa'nın ziyaretinin Azerbaycan ile Filistin arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediğini vurguladı.

Mustafa ise Aliyev ile bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade ederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti. Aliyev de selamları dolayısıyla teşekkür ederek, kendi selamlarının Abbas'a iletilmesini rica etti.

Filistin'de halen zorlu koşulların hakim olduğunu belirten Mustafa, bu sürecin dost ülkelerin desteğiyle aşılabileceğine inandığını söyledi. Azerbaycan'ın Filistin'e sağladığı destek ile insani yardım kapsamında Filistin'de bir ortaokul inşa edilmesine yönelik girişim dolayısıyla Aliyev'e teşekkür eden Mustafa, ülkesine verilen katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, Ramallah'ta Azerbaycan Temsilcilik Ofisi'nin açılması ve Filistin'in Azerbaycan'daki büyükelçiliğinin giderlerinin Azerbaycan tarafından karşılanmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunun göstergesi olduğu ifade edildi.

Taraflar ayrıca, Azerbaycan'ın 2013'te ev sahipliği yaptığı "İslam Mali Güvenlik Ağı'nın Kurulmasına İlişkin Konferans" ile "Kudüs Kentinin Geliştirilmesine Yönelik Sektör Planının Finansmanına İlişkin Donör Ülkeler Konferansı" sonrasında Filistin'e 5 milyon dolar mali yardım sağladığını hatırlattı.

Azerbaycan'ın ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla da Filistin'e destek verdiği vurgulandı.

Görüşmede, "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" kapsamında 23, toplamda ise 37 Filistinli öğrencinin Azerbaycan'da eğitim görmesinin memnuniyet verici olduğu belirtilirken, Mustafa bu desteklerden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Taraflar ayrıca Filistin'in bazı tarım ürünlerinin Azerbaycan'a tercihli koşullarla ihracatı konusunu ele aldı ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

İlham Aliyev, Azerbaycan, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika

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