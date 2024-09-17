Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye\'yi Ziyaret Etti

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Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Tümgeneral Namig İslamzade ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ziyarette bulundu.