Azerbaycan Heyeti, Bakan Güler'i Ziyaret Etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni de hazır bulundu." ifadeleri kullanıldı.