Azerbaycan Mahallesi'ndeki binalar hızla yükseliyor - Son Dakika
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Azerbaycan Mahallesi'ndeki binalar hızla yükseliyor

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Kahramanmaraş'ın Hayrullah Mahallesi'nde Azerbaycan tarafından hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. TOKİ tarafından yürütülen projede, binaların inşaatı hızla yükseliyor. Ayrıca, şehir merkezinde hayata geçirilen kentsel tasarım projesi de hızla ilerliyor. Azerbaycan Devleti tarafından yapılan bu projede 71 bina, kültür merkezi ve okul yer alacak. İnşaat çalışanları da Azerbaycan ve Türkiye devletlerine teşekkür etmektedir.

02.07.2024 10:10
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Azerbaycan Mahallesi'ndeki binalar hızla yükseliyor

KAHRAMANMARAŞ - Azerbaycan tarafından Hayrullah Mahallesi'nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi'nin inşası devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde alanda devam eden binaların inşaatı hızla yükseliyor.

Yeni Kahramanmaraş vizyonu noktasında kalıcı konuttan köy evine, sosyal donatıdan yeşil alanlara, turizmden sağlık tesislerine tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen kentsel tasarım projesi de hızla yükseliyor.

5 farklı noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi'nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi'nin de inşası devam ediyor.

Azerbaycan devlet yetkilisi Ferman Kurbanlı, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası hasarlar büyüktü ve ilk yardıma gelen dost kardeş Azerbaycan oldu. Depremden hasar almış Azerbaycan Mahallesi'nin inşaatına karar verildi ve inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Burada 71 bina olacak ve bunun yanı sıra kültür merkezi ve okul faaliyete geçecektir. Bu bölgede 26 bina inşaatına başlanmıştı. 784 bağımsız birim olacak bunlardan 456'sı konut 328'i ticari alan olacaktır" dedi.

İnşat çalışanı Adem Poyraz ise, "Kalıp imalatında usta olarak çalışıyorum. Allah razı olsun Azerbaycan ve Türkiye devletlerinden" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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