Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat - Son Dakika
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Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat

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Azerbaycan Özel Kuvvet birlikleri, 'Ağır kış şartlarında muharebe operasyonlarının yürütülmesi' konulu özel tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta dağcılık ekipmanları kullanılarak temsili düşmanın sabotaj grubunu etkisiz hale getirme görevleri başarıyla icra edildi. Keskin nişancılar ise atış pozisyonu seçme ve farklı mesafelerdeki hedeflere ateş etme görevlerini başarıyla yerine getirdi.

12.03.2024 16:01
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- Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat

BAKÜ - Azerbaycan Özel Kuvvet birlikleri, "Ağır kış şartlarında muharebe operasyonlarının yürütülmesi" konulu özel tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yılki tatbikat planına göre Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin "Şiddetli kar ve soğukta muharebe operasyonlarının yürütülmesi" konulu özel bir tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi. Özel Kuvvet birliklerinin tatbikatta dağlık ve geçilmesi zor alanlarda, dik inişlerde ve dik yokuşlarda dağcılık ekipmanları kullanılarak temsili düşmanın sabotaj grubunu etkisiz hale getirme görevlerini başarıyla icra ettiği aktarıldı. Keskin nişancıların tatbikatta bireysel ve ikili gruplar halinde hareket ederek atış pozisyonu seçme, kamufle olma ve farklı mesafelerdeki hedeflere ateş etme görevlerini başarıyla yerine getirdiği kaydedildi. Komuta personelinin birim yönetimi ve becerilerinin artırılması, muharebe operasyonları ve kurtarma operasyonların yürütülmesi ile askeri personelin pratik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen tatbikatta özel kuvvetlerin performansının takdirle karşılandığı vurgulandı.

Azerbaycan Özel Kuvvetleri\'nden zorlu kış şartlarında tatbikat
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat - Son Dakika
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