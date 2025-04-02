Azerbaycan ve Ermenistan Barışa Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan ve Ermenistan Barışa Yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan’ın barışa ulaşma tutumlarının yakınlaştığını belirtti.

02.04.2025 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan ve Ermenistan'ın barışa ulaşma yönündeki tutumlarının birbirine yakınlaştığını görüyoruz"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier:

" Güney Kafkasya'nın da barış içinde yaşaması için çaba sarf edilmeli ve çalışmalar yürütülmeli"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Tarihi zaferimiz, barış görüşmelerine yol açmıştır. Bugün Azerbaycan ve Ermenistan'ın barışa ulaşma yönündeki tutumlarının birbirine yakınlaştığını görüyoruz" dedi. Steinmeier ise, "Güney Kafkasya'nın da barış içinde yaşaması için çaba sarf edilmeli ve çalışmalar yürütülmeli. Barışın her yerde uygulanabilecek bir reçetesi yoktur" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, temaslarına devam ediyor. Steinmeier ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili ve heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında ekonomik başarılara değinen Aliyev, "Bu ziyaretin ilişkilerimize yeni ve olumlu bir ivme kazandıracağına eminim. Çünkü bu yılın ocak-şubat aylarında ticaret hacmimiz yaklaşık üç kat arttı. Bunun ana sebebi, Azerbaycan'dan Almanya'ya ihraç edilen ham petrol miktarının artması. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda ticaret hacmimizi çeşitlendirmek için daha aktif adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz, özellikle yenilenebilir enerji alanında. Burada Almanya şirketlerinin çok büyük bir tecrübesi var. Azerbaycan'ın da çok büyük bir programı ve planları var. Biz, yabancı yatırımcıların sermayesi ile 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji türlerinin üretim kapasitesini 6 GW'a çıkarmayı planlıyoruz. Bunun bir kısmı Avrupa'ya ihraç edilecek" diye konuştu.

"Azerbaycan ve Ermenistan'ın barışa ulaşma yönündeki tutumlarının birbirine yakınlaştığını görüyoruz"

Azerbaycan'ın 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında acı çektiğini belirten Aliyev, "Halkımız etnik temizliklere tabi tutulmuştur. 1 milyon Azerbaycanlı, Ermeni saldırganlığı nedeniyle evsiz kalmış ve topraklarımızın yaklaşık yüzde 20'si işgal altında kalmıştır. Maalesef, uluslararası kuruluşlar bu meseleyle ilgili ciddi adımlar atmamıştır. Azerbaycan, bu çatışmayı ve uluslararası hukuku kendisi savaş alanında ve siyasi düzeyde çözmüştür. İşte bu tarihi zaferimiz, barış görüşmelerine yol açmıştır. Bugün Azerbaycan ve Ermenistan'ın barışa ulaşma yönündeki tutumlarının birbirine yakınlaştığını görüyoruz" dedi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığını ifade eden Aliyev, "Bunlar arasında ABD- Avrupa Birliği gerilimi, Rusya-Batı gerilimi de bulunuyor. Tüm bu meseleler doğal olarak tüm dünyayı etkiliyor ve samimi bir fikir alışverişi yapmak benim için çok önemliydi. Bu ziyaretin çok olumlu sonuçları olacağını bir kez daha söylemek isterim. İkili ilişkilerimizin tarihinde Almanya Cumhurbaşkanının Azerbaycan'a yaptığı ilk resmi ziyaret oldu bu. Ziyaretin sonuçlarının ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağına eminim" diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı'na Azerbaycan-Ermenistan barış süreciyle ilgili bilgi verdiğini belirten Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı sona erdikten sonra bizzat Azerbaycan ve şahsen ben barış müzakerelerinin başlatılmasının öncüsü olduğumu bir kez daha ifade ettim. O dönemde ne Ermenistan ne de o zaman hala faaliyet gösteren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu böyle bir teklif sunmamıştı ancak bu teklifi Azerbaycan tarafı verdi. Bu da kendi içinde, bizim barış anlaşmasının imzalanmasına ne kadar istekli olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

2024 yılının Ocak ayına kadar Ermenistan'ın ısrarla barış anlaşmasına dahil etmek istediği sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin artık var olmadığını belirten Aliyev, "Bu yalnızca Ermenistan'ın hayallerinde yaşıyor. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi vardır" dedi.

"İki şart yerine getirildikten sonra anlaşmanın imzalanması için bir engel kalmayacak"

Üzerinde tam bir uzlaşıya varılan barış anlaşmasının 17 paragraftan ibaret olduğunu belirten Aliyev, "Azerbaycan burada herhangi bir ek şart öne sürmüyor. Bizim şartlarımız Ermenistan için bellidir, yeni bir şey değildir. Bu şartları uzun zamandır dile getiriyoruz. Ancak bugüne kadar Ermenistan'dan herhangi ciddi bir yanıt almadık. Peki, bu nedir? Birincisi, AGİT'in Minsk Grubu'nun feshedilmelidir. İkinci mesele ise Ermenistan'ın anayasası ile ilgilidir. Ermenistan Anayasası'nda Ermenistan'ın bağımsızlık bildirgesine bir atıf bulunuyor. Bu, anayasanın bir parçası. Orada ise Azerbaycan'ın hukuki ve tarihi topraklarının Ermenistan ile birleşmesine dair bir madde yer alıyor ve bu bize karşı açık bir toprak iddiası sayılıyor. Bu nedenle Ermenistan Anayasası'ndan bu maddenin çıkarılması bizim meşru talebimizdir. Bu iki şart yerine getirildikten sonra barış anlaşmasının imzalanması için hiçbir engel kalmayacak. Tabiri caizse top Ermenistan'ın sahasında. Eğer Ermenistan gerçekten barış anlaşmasını imzalamak istiyorsa, Azerbaycan'ın bu iki meşru şartını kabul etmeli" diye konuştu.

"Orta Koridor'un rolü Alman ekonomisi için de önemlidir"

Steinmeier ise, Azerbaycan'ın gelişerek önemli bir konuma geldiğini ve Azerbaycan'dan çok önemli ticaret yollarının geçiyor olmasının dünyanın birleşmesine neden olabileceğini belirterek, "Biz ekonomik-ticari ilişkilerimiz hakkında konuştuk. Sadece Orta Asya ile değil, aynı zamanda Uzak Doğu ile ticaret ilişkilerimizde de ülkenizin rolü var, ya da Güney-Batı Asya ile, Çin ile. Biz biliyoruz ki, mevcut yolların imkanları şu anda sınırlıdır. Ülkenizden geçen yolların, Orta Koridor'un rolü Alman ekonomisi için de önemlidir, iyi bir perspektife sahiptir ve daha ilginç bir perspektife dönüşecektir" ifadelerinde bulundu.

"Barış anlaşmasının imzalanacağına inanıyorum"

Azerbaycan'dan geçen Orta Koridor'un Almanya için büyük umutlar taşıdığını ve Güney Kafkasya daha istikrarlı bir bölge haline geldikçe bu koridorun öneminin daha da artacağını belirten Steinmeier, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci büyük önem taşıyor. Son bir yılda büyük ilerlemeler kaydedildi. 13 Mart'ta barış anlaşmasının metni hakkında mutabakata varılması ile ilgili bir açıklama yapıldı. Bu anlaşmaya varmak için çok iyi bir an. Barış anlaşmasının imzalanacağına inanıyorum. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu yolun sonuna kadar gidilmesi ve taviz verilmesi için siyasi iradeye ihtiyaç var. Umarım bu kabul edilir. Biz de elimizden geldiğince bu konuya destek vereceğiz" dedi.

Hassas konulara ilişkin tutumlarını uluslararası hukuka uygun olarak ortaya koyduklarını belirten Steinmeier, "Biz Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu biliyoruz ve tanıyoruz. Alman hükümetinin son yıllardaki politikasına baktığımızda bölgeye yönelik çok dengeli bir tutum sergilediğini görüyoruz" diye konuştu.

"Güney Kafkasya'nın da barış içinde yaşaması için çaba sarf edilmeli"

Karşılıklı güvenin kademeli olarak inşa edilmesi gerektiğini ve Almanya ile Fransa arasında yaşanan sayısız savaşa rağmen bugün iki ülkenin geçmişi geride bıraktığını ve dost ülkeler haline geldiğini belirten Frank-Walter Steinmeier, "Güney Kafkasya'nın da barış içinde yaşaması için çaba sarf edilmeli ve çalışmalar yürütülmeli. Barışın her yerde uygulanabilecek bir reçetesi yoktur" ifadelerinde bulundu.

Steinmeier, karşılıklı güveni yeniden sağlamanın zaman ve çaba gerektirdiğini belirterek, "Bu çok uzun bir süreçtir. Ülkeler ve halkların hala çok zamana ihtiyacı olacak. Uzlaşma zaman alır ve bunu kaçırmamalıyız. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasında ilk adım bir barış anlaşmasının imzalanması olabilir. Barış anlaşmasının imzalanması için belirtilen şartların yerine getirilebileceğini düşünüyorum. Her iki taraf da bir anlaşmaya varacak ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin önündeki engeller ortadan kalkacak" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kafkasya, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve Ermenistan Barışa Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

18:22 CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
17:46 Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
08:47 İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
08:47 Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:31 Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
08:22 IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
08:07 TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
08:06 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 19:00:48. #7.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan ve Ermenistan Barışa Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement