Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Almatı\'da bir araya geldi

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması müzakereleri kapsamında Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya geldi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ile Mirzoyan arasındaki görüşme, Almatı'da 1991 yılında eski Sovyetler Birliği ülkelerinden oluşan Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesine ilişkin ilkelerin onaylandığı Alma-Ata Deklarasyonu'nun imzalandığı Dostluk Evi binasında gerçekleşti.

Görüşmeye ev sahipliği yapan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, açılışta yaptığı konuşmada, ülkesinin eski başkenti Almatı'da yakın geçmişte BDT ülkelerinin geleceği için önemli kararlar alındığını anımsattı.

Nurtleu, bunun bir örneğinin de eski Sovyet cumhuriyetlerinin liderleri tarafından Almatı'da imzalanan Alma-Ata Deklarasyonu olduğuna dikkati çekerek, "Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bugünkü müzakerelerin Almatı'da yapılması yönünde teklifte bulunması son derece semboliktir." dedi.

"Almatı'daki müzakerelerin çok faydalı olacağına inanıyorum"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ülkesiyle Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine ilişkin düzenli toplantıların, barış anlaşmasının hazırlanma sürecinin önemli bir unsuru olduğunu kaydetti.

En son iki ay önce Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiklerini hatırlatan Bayramov, "Son görüşmeden bu yana taraflar barış anlaşması taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulundu ve tarafların müzakere sürecinin belirli yönlerine ilişkin tutumlarını yansıtan bazı belgeler de teati edildi." diye konuştu.

Bayramov, 19 Nisan 2024'te Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirli bir kısmının sınırlandırılması sürecinin başlangıcını öngören bir protokol imzalandığını belirterek, "Uzman gruplar bu protokol hükümlerine uygun olarak belirlenen zaman dilimleri ve çerçeveler dahilinde çalışmalarını yürütüyorlar. Bu alandaki sınır direklerinin yerleştirilmesi ise neredeyse tamamlandı." dedi.

Bu görüşmelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Bayramov, "Almatı'daki müzakerelerin çok faydalı olacağına inanıyorum ve önümüzdeki iki gün boyunca halen var olan konulara çözüm bulmak amacıyla olumlu bir şekilde çalışabileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

"Ermenistan'ın barışı hedeflediğinin altını çizmek istiyorum"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da tarafların Alma-Ata Deklarasyonu temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasını yeniden teyit ettiğini kaydederek, "Ayrıca iki devlet arasındaki sınır belirleme sürecinin bu siyasi belge temelinde gerçekleşmesi gerektiğini de doğruladılar. Bu, iki ülke arasındaki sınır belirleme sürecinin Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında var olan sınırlar çerçevesinde belirlenmesi anlamına geliyor." dedi.

Görüşmelere son derece yapıcı bir şekilde katıldıklarını belirten Mirzoyan, "Ermenistan'ın barışı ve barış anlaşmasının imzalanmasını hedeflediğinin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Mirzoyan, sadece barış anlaşması imzalamakla sınırlı kalmayıp, bölgedeki tüm ulaşım engellerini ortaklaşa kaldırabileceklerini sözlerine ekledi.

Bayramov ve Mirzoyan, daha sonra ikili görüşme yaptı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında "barış anlaşması" taslağının müzakere edildiği görüşme 4 saatten fazla sürdü.

Tarafların, Almatı'daki müzakereleri yarın devam edecek.