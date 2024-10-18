Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da Görüştü

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İstanbul'da bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü toplantısı için İstanbul'da bulunan Bayramov ve Mirzoyan'ın görüştüğü bildirildi.

Açıklamada tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın en kısa sürede sonuçlandırılması için daha çok çaba gösterme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Tarafların, misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkür ettiği aktarıldı.