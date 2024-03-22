Azerbaycan ve Ermenistan Parlamentoları Cenevre\'de Görüştü

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Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Cenevre'de görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisi'nden yapılan açıklamada, Parlamentolararası Birlik (PAB) 148. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Gafarova ve Simonyan'ın bir araya geldiği bildirildi.

PAB'ın girişimi ve arabuluculuğu ile yapılan toplantıda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış müzakerelerine parlamentolarının destek verebileceği konuların değerlendirildiği belirtildi.

Tarafların parlamento düzeyinde diyalog olanaklarını gözden geçirme konusunda anlaştığı, toplantının yapıcı bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.