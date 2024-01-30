Azerbaycanlı gaziler, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

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İkinci Karabağ Savaşı'nda yer alan Azerbaycanlı gaziler, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Savaşın ilk saatlerinden itibaren ön saflarda çarpışarak Ermenistan ordusunun savunma hattını yaran ve mevzilerini ele geçiren ekiplerin içerisinde yer alan özel kuvvetler mensubu Mahir Memmedov ve Elvin Abbasov, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Seçimlerini ortak yapan gaziler, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi"de operasyon", Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" karelerine oy kullandı.

Gazilerin "Çevre-Yaşam" kategorisindeki tercihleri ise Gürdoğan'ın "Zamanın Donduğu An" ve Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" kareleri oldu.

"Spor" kategorisinde Fatemeh Bahrami imzalı "Engel Tanımayan" ve Filip Stevanovic'in "Koparırken" fotoğraflarını seçen gaziler, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" ve Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğraflarına oy verdi.

Gaziler, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını tercih etti.

Memmedov, masum insanların ölümünü ve savaşları gösteren bazı karelerin üzüntü verici olduğunu belirterek "Dünyamızda barış olmasını arzu ediyoruz. Biz Karabağ'da gerçek savaşı yaşadık. AA foto muhabirleri de en sıcak noktalardan kareler yakalamışlar ve o anları yaşamışlar." dedi.