Azerbaycanlı şehit aileleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi
Azerbaycanlı şehit aileleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezdi

05.05.2026 18:38
Azerbaycanlı şehit aileleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

Zafer Şehit Ailelerine Destek İçtima Birliği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında kente gelen şehit aileleri, rehber eşliğinde ilk olarak 57. Alay Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehit aileleri, 57. Alay Şehitliği ve Mehmetçik Anıtı önünde Türk ve Azerbaycan bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Şehit annesi Ganire Guliyeva, AA muhabirine, Çanakkale şehitlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Büyük bir gururla Çanakkale şehitliklerini ziyaret ettiklerini anlatan Guliyeva, şöyle konuştu:

"Biz biliyoruz ki vaktiyle bu şehitler arasında Azerbaycan'dan gelenler de yer alıyor. Türklerin kahramanlığı bütün dünyaya örnek olmuştur. Bunu biz Karabağ Savaşı'nda da gördük. Türkiye'nin desteğiyle toprağımızı 30 yıl sonra işgalden azat eyledik. Bugün, gurur hissiyle şehitleri yad ediyoruz. Böyle bir ülkenin, böyle bir devletin bir üyesi olarak özümü de Türk vatandaşı gibi hissediyorum. Biz iki devlet bir milletiz. Kahraman babalarımız, kahraman halkımız var."

Şehit annesi Afige Veliyeva ise ziyaret kapsamında Çanakkale Savaşları konusundaki bilgilerini tazeleme imkanı bulduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

57. Alay Şehitliği'nin ardından Conkbayırı'na geçen 30 kişilik grup, Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına 2023'te inşa edilen "Azerbaycan Anıtı"nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

