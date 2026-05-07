Aziz İhsan Aktaş Davası'nda Mahkeme, Esas Hakkında Mütalaa İçin Dosyanın Savcılığa Gönderilmesine Karar Verdi

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11'i tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Davası'nda, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi, duruşma 14 Mayıs'a bırakıldı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşması 11. gününde, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda devam etti.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 11 kişinin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasının 10'uncu gününde sanık avukatlarının savunması tamamlanmış, Mahkeme Başkanı, bugünkü duruşma gününde avukat taleplerine ilişkin ara karar kuracağını söylemişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bugünkü duruşma sonunda tevsii tahkikat taleplerinin reddine ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ise 14 Mayıs'a bırakıldı.