Aziz İhsan Aktaş Davası Sanık Avukatlarının Beyanlarıyla Devam Ediyor

04.05.2026 12:53  Güncelleme: 14:31
(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davanın ikinci duruşmasının 8'inci gününde sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları alınıyor.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 11 kişinin tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasının 8'inci gününde sanık avukatları esasa ilişkin savunma yapıyor. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 3 No'lu salonundaki duruşmada bugün ilk olarak Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın avukatı Alparslan Erten söz aldı.

Gizli tanık iddialarına yönelik beyanda bulunan Erten, şunları söyledi:

"Suçlar bakımından bu dosyada gizli tanık beyanlarını kişilere sorabilmek amacıyla dosyada örgüt varmış gibi bir değerlendirme yapılmıştır. Bu yapay bir değerlendirmedir. Yine soruşturma aşamasındaki fiili kararların kolay alınması için bu dosyada örgüt varmış gibi davranılmıştır. Yine yargılama konusu cezaların miktarının ağırlığını ortaya koymak ve kamuoyunu ikna etmek için, çokça yıllarla yargılandıkları izlenimi vermek için kişilere örgüt kurmuş gibi davranılmıştır. Yine gerçekte olmayan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalini kişilere sunabilmek için bu dosya kapsamında örgüt varmış gibi davranılmıştır."

Kaynak: ANKA

