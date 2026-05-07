Aziz İhsan Aktaş Davasında Duruşma 14 Mayıs'a Erteldi

07.05.2026 12:37
Belediye başkanlarına rüşvet iddialarıyla yürütülen davada duruşma, savcılık mütalaası için ertelendi.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşmanın görülmesine devam edildi. Mahkeme duruşmayı savcılığın mütalaasını açıklaması için 14 Mayıs'a erteledi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görüldü.

5 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklu sanıklar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl'ın tahliyesine karar verdi.

MÜTALAA 14 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Ara talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan avukatların mazeretleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmederek, sonradan gelen avukatların savunma yapabileceğine karar verdi. Heyet ayrıca, ifadesi alınamayan 3 mağdur ve 1 tanığın beyanlarının alınmasından vazgeçilmesine ve dosyada mevcut ifadelerin duruşmada okunmasına karar verdi. Diğer yandan mahkeme heyeti, avukatların yetkisizlik, görevsizlik, durma ve tefrik yönündeki tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine hükmetti. Duruşma, savcılığın mütalaasını açıklaması için 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.

Kaynak: DHA

