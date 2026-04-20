Aziz İhsan Aktaş Davasının İkinci Duruşması Silivri'de Başladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ikinci duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda başlandı. 16'sı tutuklu 200 sanıklı davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan Aktaş ve tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava 27 Ocak'ta başlamıştı. 33 tutuklu ile başlayan yargılamada mahkeme heyeti, 5 Şubat'ta, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı vermişti. İlk duruşmanın son günü olan 27 Şubat'taki ara kararda da 7 isim daha tahliye edilmişti. Duruşma arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali'nin tahliyesine karar verilmişti.

Tutuklu 16 kişinin olduğu davanın ikinci duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda bu sabah başladı. Tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar salonda hazır bulunurken Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise katılmadı.

Önceki duruşmada tahliye edilen ancak hala görevine iade edilmeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerle sohbet etti. Hem kendi davası için hem de arkadaşlarına destek olmak için geldiğini belirten Karalar, göreve iade süreciyle ilgili beklentisinin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme başkanı, 22 Mayıs'a kadar tarih verilen duruşmaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Başkan, haftada 4 gün ancak bu hafta 23 Nisan nedeniyle 3 gün duruşma yapılacağını belirtirken ayrıca adli tatil içerisinde de duruşma olma ihtimalini dile getirdi. Duruşma, ilk oturumlarda hiçbir duruşmaya katılmayan, etkin pişmanlık ifadesiyle tahliye edilen eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın savunmasıyla başladı.