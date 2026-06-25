Aktaş ve belediye başkanları davasının 8. günü - Son Dakika
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Aktaş ve belediye başkanları davasının 8. günü

25.06.2026 12:04  Güncelleme: 12:50
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7’si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasının 8’inci günü başladı.

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasının 8'inci günü başladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının 8'inci günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Duruşmada Beşiktaş Belediyesi dosyasına yönelik avukatlar savunma yapıyor.

Kaynak: ANKA

İhsan Aktaş, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aktaş ve belediye başkanları davasının 8. günü - Son Dakika

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