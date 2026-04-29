"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" Davası… Sanık Mustafa Yolcu'nun Avukatı: "İnsanlar Artık Belediyelere İş Başvurusu Yapmıyor"

Esra TOKAT

(İSTANBUL) - "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın devam eden duruşmasında savunma yapan Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Mustafa Yolcu'nun avukatı, "Belediyelerde çalışanlar normalde yapacakları işlemlere imza atmaktan çekiniyor, tir tir titriyor 'acaba soruşturma geçiririm mi' diye bu yargılamalar nedeniyle. İnsanlar belediyelere iş başvurusu yapmıyor artık. Sizin vereceğiniz kararlar birçok insana etki edecektir. Adalet bekliyoruz" dedi. Duruşmaya yarın devam edilecek.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda devam eden duruşmada sanık avukatları savunma yapıyor.

"Özel belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuksuz yargılanan Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar'ın avukatı da suçlamaları reddetti ve müvekkili hakkında dosyada herhangi bir somut delil olmadığını ifade etti."

"Özel belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuksuz yargılanan Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Mustafa Yolcu'nun avukatı, "Belediyelerde çalışanlar normalde yapacakları işlemlere imza atmaktan çekiniyor, tir tir titriyor 'acaba soruşturma geçiririm' mi diye bu yargılamalar nedeniyle. İnsanlar belediyelere iş başvurusu yapmıyor artık. Buradan çıkacak karar halka da verilecektir. Sizin vereceğiniz kararlar birçok insana etki edecektir. Adalet bekliyoruz" diye konuştu."

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan tutuksuz yargılanan Esenyurt Belediyesi çalışanlarından Müzeyyen Karakaş'ın avukatı Müge Doğan da "Arif Orta ve Celal Yılmaz'ın beyanlarıyla müvekkilim hakkında iddianame düzenlenmiştir. Oysa o dönemki işleri, ihaleleri onlar düzenlemiştir. Ama sanki onlar orada değilmiş gibi davranmışlardır. Müvekkilimin imza atma yetkisi de yoktur ihalelerde. Sanki kahve ortamında oturup 'bu böyle yapmıştır, bu şöyle yapmıştır' şeklinde niyet okumak yerine somut verilere dayandırılarak bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz" dedi."

Duruşma yarın sabah devam etmek üzere ara verildi.