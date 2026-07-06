Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasında 13'üncü Gün Başladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasının 13'üncü günü başladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının 13'üncü günü, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 6 No'lu duruşma salonunda başladı.

Mahkeme Başkanı, duruşmanın bugünlük bu salonda yapıldığını söyledi. Salona özel bir kısımdan girdiği için "VIP sanık" tepkilerine neden olan tutuksuz sanık Aktaş, buradaki salona da diğer sanıkların aksine ayrı bir yerden girdi. Duruşma, avukat beyanlarıyla devam ediyor.