Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının İkinci Günü Silivri'de Başladı - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının İkinci Günü Silivri'de Başladı

16.06.2026 11:31  Güncelleme: 11:53
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Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü iddiasıyla 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasının ikinci günü Silivri'de başladı. Tutuksuz sanıklar savunma yaparken, VIP giriş tartışması sürüyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasının ikinci günü, tutuksuz sanıkların savunmasıyla başladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının ikinci günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Tüm tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

"VIP sanık" tepkilerine neden olan tutuksuz Aziz İhsan Aktaş, dün olduğu gibi bugün de salona özel bir kısımdan giriş yaptı. Duruşmada ilk olarak tutuksuz 19 sanık, esas hakkındaki mütalaaya karşı kısa savunma yaparak daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu dile getirerek beraatını talep etti."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İhsan Aktaş, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının İkinci Günü Silivri'de Başladı - Son Dakika

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