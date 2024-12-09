Aziz Nesin'in Hayatı Sahneye Taşındı: 'Memleketin Kısmeti' Oyunu Bayramiç'te

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(ÇANAKKALE)- Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Memleketin Kısmeti' adlı oyun, Bayramiç Halk Eğitimi Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Ünlü yazar Aziz Nesin'in hayatından kısa kesitler sunan oyun, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Bayramiç Belediyesi'nin katkılarıyla Ankara Ekin Tiyatrosu ekibi tarafından oynanan 'Memleketin Kısmeti' adlı oyuna sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Halk eğitimi merkezinin salonunu dolduran vatandaşlar, oyunu ilgiyle izledi. Oyunda, gazeteci ve yazar Aziz Nesin'in hayatı, hatıraları, geçmiş ve bugünün siyasi olaylarına bakış ve duruşu canlandırıldı. Haluk Işık'ın yazdığı, Murat Atak'ın yönetmenliğini yaptığı, Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Koray Ergun ve Tahsin Murat Demirbaş gibi oyuncuların sahnelediği oyun ayakta alkışlandı.

Bir saat on beş dakika süren oyunun sonunda sahneye gelen Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, "Ankara Ekin Tiyatrosu ekibine sergiledikleri mükemmel performans için teşekkür ediyoruz" dedi. Oyuncuları tebrik eden Başkan Atılgan, oyunculara çiçek takdim etti.