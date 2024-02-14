Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Aziz Yeniay\'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırıya ilişkin detaylar ve soruşturma süreci hakkında bilgi verilecek.

14.02.2024 14:35
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AZİZ YENİAY'IN SEÇİM ÇALIŞMASI SIRASINDAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-3

Kaynak: DHA

Saldırı, Adliye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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