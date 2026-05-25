Aziz Yıldırım: Bu Kanı Durduracağız, Şampiyonluk Şart

Fenerbahçe eski başkanı ve yeni başkan adayı Aziz Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nda düzenlenen kahvaltı programında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin 4 yıl kendisiyle, 4 yıl da sonraki yönetimlerle başarılı istikrarı yakalayamadığını belirterek, 'Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil çünkü güçlü yönetimleri yok. Para her şey değil, aklın verdiği güç de olması lazım. Bu sene şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Biz bu akan kanı durduracağız' dedi.

Eylül ayında yapılan seçimin camiaya zarar verdiğini ifade eden Yıldırım, Ali Koç ile Mayıs ayında yaptığı görüşmeyi anlattı. Yıldırım, 'Haziran'da seçim yapalım dedim, eylüle bırakırsan kulübe zarar verir. Dubai'ye gitti geldi, bir daha uğramadı' diye konuştu.

Transfer planlarından bahseden Yıldırım, iki santrfor alacaklarını ve isimlerinin belli olduğunu, seçimden önce açıklanacağını söyledi. En fazla 5-6 transfer yapacaklarını, ilk hedefin 15 Haziran'a kadar takımı hazır hale getirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, 1959 öncesi şampiyonlukların tescili konusunda 'Bizim şampiyonluğumuzu tescil etmek kolay, onların tesciline gerek yok' dedi.