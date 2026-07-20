B'Tselem'den Etnik Temizlik İfadesi - Son Dakika
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B'Tselem'den Etnik Temizlik İfadesi

20.07.2026 16:57
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B'Tselem, Deyr Cerir köyündeki saldırının İsrail'in etnik temizliği teşvik ettiğini belirtti.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Deyr Cerir köyünde düzenledikleri saldırının, İsrail'in Filistin halkına yönelik "etnik temizliği teşvik ettiğinin" bir göstergesi olduğunu bildirdi.

???????B'Tselem tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Ramallah yakınlarındaki Deyr Cerir köyünde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail asker ve polisinin ortaklaşa düzenlediği baskın sırasında, askerlerin ateş açması sonucu 26 yaşındaki Ahmed Ebu Muhu ve 53 yaşındaki Avde Farahne'nin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere köy baskını sırasında eşlik ettiği aktarılan açıklamada, İsrailli işgalcilerin onlarca koyunu gasbetmesine de yardım edildiği vurgulandı.

İnsan hakları örgütü, bir ambulans kamerası tarafından kaydedilen ve Ebu Muhu'nun alt karın bölgesinden vurulduğu ve daha sonra aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği anları belgeleyen bir video görüntüsü de paylaştı.

"Etnik temizlik" vurgusu

Açıklamada ifadelerine yer verilen B'Tselem Direktörü Yuli Novak, Deyr Cerir'de yaşanan ölümlerin, İsrail'in Batı Şeria'da etnik temizliği teşvik ettiğine dair somut bir örnek olduğunu belirtti.

Novak, şunları kaydetti:

"Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin arazilerine baskın düzenleyip buraları yağmalarken, ordu ve polis de onlara eşlik ediyor, evlerini ve mülklerini korumaya çalışan Filistinlilere ateş açıyor."

Uluslararası toplumun İsrail'e cezasızlık güvencesi vermeye devam ettiğine dikkati çeken Novak, bu durumun söz konusu "etnik temizlik mekanizmasının" sürdürülmesine olanak tanıdığını vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ile Filistin Kızılayından dün gece yapılan açıklamalarda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Deyr Cerir'e düzenlediği saldırıda Filistinlilerin gerçek mermiyle hedef alındığı belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı, 53 yaşındaki Avde Abdurrahim Avde Farahne ile 26 yaşındaki Ahmed Adil Reşid Ebu Muhu'nun açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel B'Tselem'den Etnik Temizlik İfadesi - Son Dakika

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