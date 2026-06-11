Baalbek'te İsrail Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
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Baalbek'te İsrail Saldırısı: 1 Ölü

11.06.2026 17:44
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İsrail'in Baalbek'teki hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, İHA düşürüldü.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, aynı bölgede İsrail'e ait "Heron" tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek kentine bağlı Nahle beldesini 2 saldırıyla hedef aldığı belirtildi.

Nahle beldesindeki hava saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki beldelere yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait "Heron" tipi İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İHA'nın Baalbek kentine bağlı Nahle beldesinde uçuş yaptığı sırada düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in gün içinde Lübnan'da sürdürdüğü hava saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baalbek'te İsrail Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Cıhan Serkan Cıhan:
    çalışan insanlar ne yapacak bunlar savaşırken ticaret yapamıyoruz market açamıyoruz geçim derdi var halkın 0 0 Yanıtla
  • Seyfi Cem Yıldız Seyfi Cem Yıldız:
    bunun kime faydası var söyleyin bize ben anlamadım ki herkes savaşıyo da barış yok ortada 0 0 Yanıtla
  • Hayati Adiyakin Hayati Adiyakin:
    yine bi drone düştü yine bi ölü oldu sonra ne olacak yine konuşma yine lafta kalacak hepsi bu işte 0 0 Yanıtla
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