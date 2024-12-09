Baas Rejimi Çöktü, Kırşehir\'de Kutlama

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Baas rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, çeşitli marşlar seslendirdi.

Etkinlikte tekbir getiren bazı Suriyeliler ise yanlarında getirdikleri lokumları katılımcılara ikram etti.