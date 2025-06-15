Baba, Depremde Kayıplarına Rağmen Hayata Tutunuyor - Son Dakika
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Baba, Depremde Kayıplarına Rağmen Hayata Tutunuyor

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15.06.2025 10:06
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Baba, Depremde Kayıplarına Rağmen Hayata Tutunuyor
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Depremde eşini ve üç çocuğunu kaybeden Mahmut Şan, kurtardığı dört evladına hem anne hem baba oluyor.

Depremde eşini ve 3 evladını kaybeden baba, enkazdan kurtardığı 4 evladına hem annelik hem de babalık yaparak hayata tutunuyor

HATAY - Hatay'da asrın felaketinde 3 evladını ve eşini kaybeden gazeteci Mahmut Şan, enkazdan kurtardığı 4 evladına hem annelik hem de babalık yaparak hayata tutunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan Şan ailesi depreme Mehtap apartmanında yakalandı. Asrın felaketinde yerle bir olan apartmanda Gazeteci Mahmut Şan'ın evlatları; Hatice, Muhammed, Selahaddin ve eşi Fatma hayatını kaybetti. Çöken binadan yaralı olarak kurtulan baba Şan kızları; Kadriye, Cansu, Yağmur ve otizmli Mahmut'u enkazdan kurtarmayı başardı. Evlatlarını ve eşini Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defneden baba, hayatta kalan evlatlarıyla birlikte yaşama tutundu. Çocuklarıyla zaman geçiren ve onlarla yakından ilgilenen Şan, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaparak depremde vefat eden evlatlarının acısını dindiriyor.

" Depremden önce babalar gününü ailecek olarak kutluyorduk ama artık babalar günü bizim için çok hüzünlü geçiyor"

Asrın felaketi sonrasında bayramların ve özel günlerin kendileri için buruk geçtiğini ifade eden Mahmut Şan, "6 Şubat depremi benim için felaket oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet ediyorduk. Depremde eşim ve 3 evladım rahmetli oldu. Benim 7 çocuğum vardı. Hepimiz enkazın altında kalmıştık. O süreçte bir engelli oğlum Mahmut ve 3 evladım; Kadriye, Yağmur ve Cansu ile enkazdan sağ kurtulduk. Hayata karşı ayaktayız ama ölmüş gibiyiz. Şu anda 3 evladımla beraber hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Depremden önce babalar gününü ailecek olarak kutluyorduk ama artık babalar günü bizim için çok hüzünlü geçiyor. Çünkü 6 Şubat bizi gerçekten çok yıprattı. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Babalar günü ve bayramların sadece ismi kaldı bizim için bu yüzden üzüntülüyüm. Allah hiç kimseye böyle evlat ve eş acısı vermesin. Çocuklarımı okula götürdükten sonra gidip alıyorum. Yemeklerini yapıyoruz. Bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Annesiz evde çok zor oluyor. Annenin hem çocuklar hem de baba için çok önemi var. O yüzden hem anne hem de babalık yapmak zor ama yapacak bir şey yok. Çocuklarıma babalık ve annelik yapmak beni hayatta tutuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Baba, Son Dakika

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