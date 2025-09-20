TikTok\'ta kızını dans ettirip para isteyen babayla ilgili bakanlık harekete geçti

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir babanın, kızını TikTok yayınlarında oynatıp para topladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyerek baba hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. Görüntülerin yayılmasının ardından bakanlık harekete geçti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen babanın gözaltına alındığını ve çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, bazı basın yayın organlarında "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Söz konusu görüntülerle ilgili emniyet birimlerince adres tespitinin yapılmasıyla ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."