Baba Hayati Tehlikeyi Atlattı; Cenazeler Bekletilecek

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BABA HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI; CENAZELER BEKLETİLECEK

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün zehirlenerek hastaneye kaldırılan Emrah Kökçü, hayati tehlikeyi atlattı. Hayatını kaybeden eşi Kader ile çocukları Yiğit Efe, Elif Bilge ve İsmail Ege Kökçü'nün cenazeleri de otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak mezarlık morguna kaldırıldı. Tedavisi devam eden Emrah Kökçü'nün, eşi ve çocuklarının cenazesine katılmak istediğini söylemesi üzerine, taburcu olana kadar cenazelerin morgda bekletileceği bildirildi. Kökçü'nün birkaç gün sonra taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.