Baba, Kızını Öldürerek Tutuklandı - Son Dakika
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Baba, Kızını Öldürerek Tutuklandı

22.06.2026 12:27
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Alaşehir'de tartıştığı kızı Birsen Y'yi öldüren Ü.Y. tutuklandı. Olay sonrası gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kızı Birsen Y'yi (23) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ü.Y'nin (56) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ü.Y'nin ifadesinde, kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından öfkeye kapılarak cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Caberkonaklı Mahallesi'nde dün boşandıktan sonra babaevine dönen Birsen Y. ile babası Ü.Y. arasında tartışma çıkmış, baba kızını bıçakla öldürmüş, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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